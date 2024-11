Napolitoday.it - Insegnante aggredita a scuola, è indagata: "Atto dovuto"

Leggi su Napolitoday.it

Gli inquirenti l'hanno iscritta nel registro degli indagati. Si indaga, ma come "", sulla docente di sostegnola settimana scorsa, allaSalvati di Castellammare, da una trentina di genitori.Il fascicolo è stato aperto per consentire in particolare degli.