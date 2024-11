Cesenatoday.it - Inondati da acqua, fango e detriti: in via IV novembre ripristino post-alluvione delle case popolari

Leggi su Cesenatoday.it

Così come avvenuto per gli edifici di Edilizia residenziale pubblica di via Castiglione e via Vigne di Sopra, anche in via IV521-539-557 si procederà con interventi di sicurezza eprogrammati dall’Amministrazione comunale a seguito dell’che nel 2023 ha interessato.