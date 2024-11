Innovazione Ibarra Engineering | Capitale umano è strategico per la trasformazione digitale

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In tema di digitalizzazione "i fondi sono importanti, ma molto spesso risultano essere molto più strategiche le risorse di cui si dispone in termini di. Su questo aspetto bisogna fare ancora dei passi in avanti importanti”. Risponde così, all’Adnkronos, l’amministratore delegato di, Maximo, intervistato in occasione di ‘FutureS’, l’evento .