Sbircialanotizia.it - Innovazione, Ibarra (Engineering): “Capitale umano è strategico per la trasformazione digitale”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Così l’amministratore delegato diintervistato in occasione di ‘FutureS’, l’evento organizzato da Sisal nella Galleria Doria Pamphilj a Roma In tema di digitalizzazione "i fondi sono importanti, ma molto spesso risultano essere molto più strategiche le risorse di cui si dispone in termini di. Su questo aspetto bisogna fare ancora dei passi .