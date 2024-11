Liberoquotidiano.it - Incidente a Vladivostok: un furgone precipita per 12 metri

Una persona è stata uccisa e un'altra è rimasta ferita giovedì nella caduta di un furgoncino Toyota Hiace,to per 12da una parete rocciosa nella città di, in Russia. Secondo le autorità, il passeggero è morto e il conducente è stato trasferito in un ospedale. Non è chiara la causa dell', avvenuto nella zona di Orlinaya Sopka, che ha provocato danni anche alle auto parcheggiate.