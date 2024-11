Tg24.sky.it - In Italia sempre più donne si rivolgono a centri antiviolenza: +14%

Leggi su Tg24.sky.it

Se la violenza sulleè una piaga che affligge quotidianamente la nostra società, una buona notizia arriva sul fronte delle richieste di aiuto: iD.i.Re (in Rete contro la violenza) vedono infatti aumentare, per il secondo anno consecutivo, il numero delleaccolte, con un incremento pari al 14% rispetto al 2023. Dalla rilevazione sul 97% deinei primi 10 mesi dell'anno risulta che 21.842si sono rivolte alle strutture. La proiezione del numero totale disu 12 mesi è di 26.210 con un incremento potenziale rispetto al 2023 di 3.125. In termini di media mensile, nel 2024 ihanno accolto 2.184, contro le 1.924 del 2023.