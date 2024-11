Immissioni in ruolo docenti 2024 obiettivo 6 000 idonei da concorso 2020 AGGIORNATO con MARCHE

Leggi su Orizzontescuola.it

inanno scolastico/25: in attesa dell'incontro dell'8 ottobre tra Ministro e sindacati, occasione in cui probabilmente verranno consegnati i numeri ufficiali delle assunzioni finora effettuate, ferma restando la data ultima del 31 dicembre, proviamo a conteggiare a che punto siamo. Punto di partenza idelordinario, DDG n. 498 e DDG n.. 499 rispettivamente per infanzia primaria e secondaria. L'articoloin6.000dacon