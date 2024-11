Liberoquotidiano.it - Il vulcano della penisola Reykjanes erutta: è la settima volta in un anno

Leggi su Liberoquotidiano.it

Unsulladi, a Grindavík nel sud-ovest dell'Islanda, hato per lain un. L'eruzione è iniziata con scarso preavviso e ha creato una fessura lunga circa 3 chilometri, molto più piccola di quella di agosto secondo le stime dell'ufficio meteorologico islandese che monitora l'attività sismica. In via precauzionale circa 50 case e il famoso resort Blue Lagoon sono stati rapidamente evacuati dopo che l'agenzia di protezione civile ha lanciato l'allarme.