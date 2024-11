Genovatoday.it - Il Teatrino di Bisanzio mette in scena “Artemisia Gentileschi, cuore di Cesare in corpo di donna”

Leggi su Genovatoday.it

Venerdì 22 e sabato 23 novembre, ore 21 a Genova, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, presso lo spazio Quokka Polopositivo in Via Zara 25-27-19 R, si terrà lo spettacolo “diindi”.