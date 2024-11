Vanityfair.it - Il principe Harry ha un nuovo tatuaggio sul collo

Il duca di Sussex, in un famoso studio di New York, si è fatto marchiare - per finta - dal cantante Jelly Roll: «Vengo a suonare al tuo evento se mi lasci disegnare il tuo primo tattoo». Affare fatto, appuntamento a febbraio a Vancouver