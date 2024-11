Il Pil dell' Ocse a +05% nel terzo trimestre Italia piatta

Quotidiano.net - Il Pil dell'Ocse a +0,5% nel terzo trimestre, Italia piatta

Il Prodotto interno lordoa zonaè aumentatoo 0,5 % nel2024, in lieve aumento rispetto allo 0,4% delprecedente, secondo le stime provvisorie diffuse oggi dalla stessa. Nella zona del G7, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, il tasso di crescita globale è rimasto invariato nel2024, allo 0,5%. Questo, precisa l', riflette una diversa situazione tra i vari Paesi del G7. Negli Usa, la crescita è rimasta stabile allo 0,7%. E' rallentata in Canada e Giappone (dallo 0,5% nel secondoallo 0,2% nelin entrambi i Paesi). Nel Regno Unito, il Pil è calato dallo 0,5% allo 0,1% e indallo 0,2% al 0%. Il rallentamento, sottolinea l', è principalmente dovuto ad un contributo negativo dle commercio estero, nonché ad un calo del valore aggiunto in agricoltura, silvicoltura, e pesca, come anche l'industria.