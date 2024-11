Lookdavip.tgcom24.it - Il debutto maestoso di Silvia Toffanin a “This is me”

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

La prima puntata diis me è stata un successo. Il 20 novembre su Canale 5 è andata in onda la prima delle tre serate dedicate ai protagonisti della scuola di Amici. A fare da padrona di casa, perfetta e impeccabile nel suo abito rosso,debutta in prima serataa “is me”Dalla sinergia che lega Verissimo ai talenti sfornati dal talent di Maria De Filippi è nata l’idea diis me. Un format inedito che ha visto la conduttrice perfettamente a suo agio in un ruolo diverso, la prima serata. Con lo stile inconfondibile e già rodatissimo delle sue interviste pomeridiane,ha raccontato le storie dei suoi ospiti e la loro carriera fuori dalla scuola.Un esordio vincente per lei e per la trasmissione, leader assoluta della serata con 3.