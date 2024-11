Casertanews.it - Il Comune deve assumere 20 nuovi dipendenti

Leggi su Casertanews.it

In 147 ancora in lizza per uno dei 20 posti da assistente sociale deldi Aversa. Erano stati in 294 ad aver presentato domanda online, diventati poi 249 a seguito dei controlli sull'effettivo possesso dei requisiti richiesti. A presentarsi alla prova scritta però sono stati in 183 e solo.