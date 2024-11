Ilrestodelcarlino.it - Il commercio in lutto: è scomparso Rino Spadoni

Grazie alla sua forza di volontà e tenacia, era considerato un vero e proprio punto di riferimento tra tutti gli imprenditori della città., fondatore della ditta Play Sport, èall’età di 86 anni. Pioniere delbolognese,aveva iniziato la sua attività nel 1970 in via Barberia e successivamente si era trasferito nel 1981 in piazza Azzarita, nei locali conosciuti e frequentati da generazioni di bolognesi. Lì, è riuscito a far crescere e consolidare la sua impresa, affrontando con determinazione le sfide del tempo. "Un grande esempio di dedizione e sacrificio, nella sua vitaha saputo affrontare con coraggio e passione le trasformazioni economiche e sociali che hanno segnato questi decenni e il mondo economico locale – lo ricorda Ascom Conf–.