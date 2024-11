Forlitoday.it - Il carcere si trasforma in un palcoscenico con lo spettacolo "Un rumoroso silenzio"

Leggi su Forlitoday.it

Lunedì 25 alle 15.00 e in replica martedì 26 novembre alle14.30, il festival "Trasparenze" di Teatroarriva in Romagna e precisamente a Forlì, dove la Casa Circondariale di via della Rocca siinper accogliere "Un", una produzione di Contatto Odv.