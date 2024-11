Udinetoday.it - Il canale di Porto Nogaro sarà di nuovo dragato: la Regione investe 6 milioni

Si torna a parlare di dragaggi ae, questa volta, non per quanto riguarda la possibilità di ingresso di grandi navi che possano servire eventuali mega acciaierie. La discussione si è svolta in seno al consiglio regionale a fronte di un question time a firma del dem Francesco Martines.