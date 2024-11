Quotidiano.net - Il Bitcoin avanza verso la soglia dei 100.000 dollari

Ilnon arresta la sua corsai 100.000. La criptovaluta è spinta dall'aumento dell'interesse degli investitori, dopo l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Nei giorni scorsi MicroStrategy ha annunciato che aumenterà del 50% la vendita di obbligazioni per finanziare ulteriori acquisti della criptovaluta. Ilè attualmente in rialzo del 2,8% a 97.140. In aumento anche Ethereum (+1,9%), Binance (+1%) e Dogecoin (+2,6%).