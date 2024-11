Mondouomo.it - Icone maschili della TV: gli uomini che hanno cambiato la storia del piccolo schermo.

Leggi su Mondouomo.it

Per celebrare la Giornata MondialeTelevisione, la nostra Redazione racconta degliche nefatto la; diventandone delle vere e proprie. La nascitatelevisione ha, per sempre, il modo di comunicare. Ha influenzato le mode e la cultura, oltre a diventare un punto di riferimento per l’informazione. Il