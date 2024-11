Monzatoday.it - I vigili del fuoco si calano nel Lambro per soccorrere una donna: è gravissima in ospedale

Leggi su Monzatoday.it

Tragedia a Monza: unadi 64 anni è caduta nel. Il fatto è accaduto questa mattina, giovedì 21 novembre, nella centralissima via De Amicis (angolo via Gerardo dei Tintori) dove una, per motivi ancora in fase di accertamento, è caduta nel fiume.Sono scattati immediatamente i.