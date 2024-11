Lanotiziagiornale.it - I 5 Stelle alla resa dei conti e sulla Costituente aleggia il fantasma di Grillo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La quiete dopo la tempesta. Ma, forse, prima di un’altra tempesta. Nella giornata di ieri l’obiettivo dei vertici del Movimento 5era quello di ridimensionare lo scontro tra Chiara Appendino e Giuseppe Conte. Quella che è sembrata una sfida al presidente pentastellato in vista dell’assembleadi sabato e domenica, ora viene derubricata a qualche lieve differenza, piccole sfumature.Fatto sta che dopo le parole dell’ex sindaca di Torino e della risposta di Conte, che si è detto pronto anche a mettersi in discussione, la giornata di ieri è andata avanti senza nuove sorprese o divisioni. In attesa, però, di un’assemblea che potrebbe essere tutt’altro che semplice e su cui pesa l’incognita chiamata Beppe.La crisi interna dei 5dopo le regionaliIl fronte della crisi interna del Movimento si è riaperto dopo il voto delle regionali che ha visto sì la vittoria della coalizione di centrosinistra sia in Emilia-Romagna che in Umbria, ma che ha anche visto un ulteriore ridimensionamento dei pentastellati all’interno di un’alleanza che è sempre più a traino Pd.