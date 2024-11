Ilrestodelcarlino.it - Hyundai Tucson, linee sportive, motori ibridi e tecnologia: il Suv che ha tutto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ne avrete viste parecchie in giro per le strade italiane. Segno tangibile di come gli automobilisti del nostro Paese abbiano compreso e apprezzato tutte le sue qualità. La protagonista del nostro elogio è, Suv di ampio successo del Marchio di Seul, progettato per affrontare ogni avventura, anche con il suo recente restyling che ne esalta ancor di più il carattere versatile e sportivo. Partendo dagli esterni,è stato rinnovato con nuovi paraurti e skid plate che si estendono da un lato all'altro, conferendo al veicolo un aspetto robusto e contemporaneo, senza dimenticare il frontale così caratteristico. I cerchi in lega completano questo look sicuramente distintivo, creando un equilibrio tra eleganza e funzionalità. Una volta che si accede all’interno, la nuovaoffre una visibilità migliorata e un elegante display panoramico che integra un cluster digitale da 12,3" e un touchscreen infotainment anch’esso da 12,3".