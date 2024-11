Agi.it - Grillo a Roma all'Antivigilia della Costituente del M5s

AGI - Beppe, apprende l'Agi, sarebbe arrivato a, all'che Giuseppe Conte ha fortemente voluto come fase di 'rifondazione dal basso' del Movimento 5 Stelle. Il Garante e cofondatore del Movimento sarebbe pero', almeno al momento, orientato a non partecipare alla 'due giorni' di 'Nova', l'appuntamento con gli iscritti per decidere se cambiare la linea - dal tetto dei due mandati per gli eletti ai poteri che ora spettano allo stesso, fino alla collocazione del 'non partito' - fissata per sabato e domenica al Palazzo dei Congressi dove si conoscerà "in diretta" l'esito di partecipazione e scelte che condizioneranno il futuro del Movimento. Una Capitale che si annuncia 'affollata', dal punto di vista politico, poiché martedì 26, a stretto giro, ci sarà anche Davide Casaleggio, figlio dell'altro cofondatore M5s, per la presentazione del suo libro, 'Gli algoritmi del potere' (alle 18,30 nella sede di Vis Factor, in viaScrofa).