Lanazione.it - Granata porta a teatro la voce delle detenute

Leggi su Lanazione.it

Ladi Mina e l’arte di Tindaro, apprezzato autore teatrale. Dietro ci sono ledel‘Piccolo Shakespeare’ della Casa Circondariale di Messina. Arriverà domenica aldegli Animosi alle 20,30 lo spettacolo “Vorrei una” di Tindaro. "Ero un giovane uomo, lavoravo, avevo una casa, una macchina e soprattutto persone che mi amavano, ma avevo smesso di provare gioia per quello che facevo – ha detto– non credevo più in me stesso e in niente. Quando mi arrivò la telefonata di Daniela Ursino, direttore artistico delPiccolo Shakespeare della casa circondariale di Messina, con la proposta di un progetto teatrale con leper farle rivivere, sognare ritrovando una femminilità perduta, capii, dopo averle incontrate, che erano come me, o forse io ero come loro: non sognavamo più.