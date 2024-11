Golf Trofeo Franco Chimenti | Bergamaschi resta da solo in vetta

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 nov. (askanews) – Filippo, con 138 (69 69 -6) colpi, è rimasto daal comando dopo il secondo giro del Campionato Nazionale Open/, torneo in svolgimento sul percorso delNazionale (par 72) a Sutri (VT) dedicato allo storico presidente della Federazione Italianarecentemente scomparso. Il leader, che nel 2016 ha già scritto il suo nome nell’albo d’oro della gara, ha un colpo di vantaggio su Luca Cianchetti (autore del miglior score di giornata), secondo con 139 (-5) e due lunghezze di margine su Michele Ortolani e Flavio Michetti, terzi con 140 (-4). Il campione in carica Enrico Di Nitto scende dalla, main scia, quinto con 141 (-3) insieme agli amateur Bruno Frontero e Filippo Ponzano. Tra i protagonisti più attesi, Gregorio De Leo (talento emergente reduce dalla conquista della carta per il DP World Tour 2025) è ottavo con 143 (-1), mentre il veterano Lorenzo Gagli è decimo con 145 (+1).