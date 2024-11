Milanotoday.it - Gli artigiani aprono le porte dei loro laboratori con "Made in Milano Days"

Leggi su Milanotoday.it

Da venerdì 22 a domenica 24 novembre in città arrivano iin, tre giorni dedicati alla scoperta dei luoghi in cui i prodotti degliprendono vita. Per l'occasione, infatti, officine, atelier e showroomleal pubblico con oltre 150, visite guidate.