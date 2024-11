Fanpage.it - Giovanni De Rosa su Federica Petagna: “Al GF gesti in codice per me. Baciava sia me che Fico la stessa sera”

Leggi su Fanpage.it

ha baciato sia me che Antoniodurante laserata in discoteca": dopo l'imprenditore napoletano, ad accusaarrivaDe, ex tentatore di Temptation Island. La sua intervista a Fanpage.it.