Viterbotoday.it - Giovane parà morto in caserma, il suo superiore condannato a un anno e tre mesi

Per la morte di Tiziano Celoni,di Gallese, il suoè statoa une tre, con la sospensione condizionale della pena, per omicidio colposo per non aver attivato subito i soccorsi nei confronti del 27enne. Inoltre, il tribunale ha disposto una provvisionale.