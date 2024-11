Messinatoday.it - Giornata dell'infanzia e dell'adolescenza in tono... minori

Leggi su Messinatoday.it

Nelle settimane appena trascorse è stato un tam tam nei mezzi di informazione a proposito’ennesima rissa fra ragazzi in città. Un allarme che ha spinto la prefettura a intensificare i controlli e gli esperti di turno, politici compresi e commentatori social, in una non stop che ha avuto come.