Sbircialanotizia.it - Giornata contro la violenza sulle donne, illuminati di rosso scali sui laghi Maggiore, Garda e Como

Leggi su Sbircialanotizia.it

In occasione dellainternazionale per l'eliminazione dellaleNavigazionesarà in prima linea per testimoniare il proprio sostegno al contrasto delladi genere e lo farà allestendo imbarcazioni e illuminando sedi di esercizio sui, die di. “Trasportiamo oltre 12 milioni di passeggeri lungo le .