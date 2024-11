Iltempo.it - Gaetz rinuncia a diventare procuratore generale degli Usa. L'annuncio

L'ex deputato repubblicano Mattha annunciato di avere «ritirato» il suo nome dalla lista dei candidati per il ruolo diStati Uniti. Lo ha fatto sapere in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, dopo avere incontrato ieri i senatori repubblicani insieme al vicepresidente eletto J.D. Vance. «Ho avuto colloqui eccellenti nella giornata di ieri, e ho apprezzato le considerazioni dei senatori e il loro sostegno: chiaramente la mia conferma sta diventando una distrazione per il lavoro cruciale svolto dallo staff per la transizione», ha scritto. L'ex deputato della Florida, nominato da Donald Trump per guidare il dipartimento della Giustizia, ha aggiunto che in questo momento «non c'è tempo da perdere: per questo motivo ho deciso di ritirarmi dalla nomina all'incarico di