Furto in appartamento. Ladri con il flessibile forzano la cassaforte

Un’abitazione di via Cornaggia è stata svaligiata ieri da alcuniche sono riusciti prima a individuare e poi a forzare unaimpiegando un. I soliti ignoti probabilmente da tempo tenevano d’occhio i proprietari e hanno approfittato della loro assenza per colpire, praticamente a colpo sicuro. La palazzina già in passato era stata al centro delle incursioni della banda che dopo aver ripulito gli appartamenti al piano terra si sono avventurati anche sui pluviali per riuscire a introdursi negli altri appartamenti ai piani superiori. Ai padroni di casa una volta rientrati non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri e denunciare ilsubito. Potrebbero essere utili le immagini delle telecamere presenti in zona.