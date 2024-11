Ilgiorno.it - Fumogeni davanti allo stadio durante Vogherese-Vado 1913. Daspo per due supporter

a due tifosi che il 6 ottobre,la partita tra lae ilvalevole per il Campionato di serie D, fuori dcomunale, dopo essersi travisati, accendevano. L’identificazione deiè avvenuta dopo un’attività info-investigativa condotta dal personale del commissariato di Voghera attraverso i filmati prodotti dalla locale Polizia scientifica. Considerando che la condotta dei due tifosi turbava il normale svolgimento della manifestazione sportiva, in novembre il questore di Pavia Nicola Falvella ha emesso nei confronti degli ultrà dueda un anno. Avviso orale invece per una trentunenne residente a Voghera che ha precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.