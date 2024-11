Formula 1 Leclerc | Siamo più solidi Sainz | Voglio il Mondiale Costruttori

Leggi su .com

(Adnkronos) – Alla roulette di Las Vegas questa volta in palio c'è il. La Ferrari torna negli Stati Uniti in piena lotta con la McLaren per la leadership della classifica, con la scuderia inglese, alla vigilia del weekend, in vantaggio di 36 punti. A Maranello però si respira molta fiducia, come confermato dalle .L'articolo1,: “più”.: “il” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.