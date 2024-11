Quotidiano.net - Fonti Usa, 'Mosca ha lanciato un missile a medio raggio'

Leggi su Quotidiano.net

La Russia hasull'Ucraina "unbalistico sperimentale a". Lo ha reso noto un alto funzionario americano, commentando le notizie rimbalzate da Kiev su un attacco su Dnipro che sarebbe stato condotto con unintercontinentale. La valutazione del funzionario americano è che l'utilizzo di questo vettore nel raid su Dnipro non cambia le sorti del conflitto."cerca di intimidire l'Ucraina e i Paesi che la sostengono utilizzando quest'arma, o di attirare l'attenzione, ma ciò non cambierà la situazione in questo conflitto", ha aggiunto.