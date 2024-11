Ilgiornaleditalia.it - Fondazione The Bridge, Università Milano, Università Pavia e FITT: “Sostenere con nuove regole ricerca biomedica e sperimentazione clinica”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Per il Presidente Attilio Fontana, Regione Lombardia deve porsi come modello per il futuro rilancio dellae dell’innovazione della21 novembre 2024 – Ogni 1.000 euro investiti dalle aziende farmaceutiche nei trial clinici generano un risparmio di 2.200 euro per