Noinotizie.it - Foggia-Bergamo, nuovo volo Dall'11 dicembre

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito il comunicato:al prossimo 11, e sino al 26 marzo 2025, termine della stagione winter in corso, Lumiwings opererà una frequenza aggiuntiva, ogni mercoledì, sulla direttrice, con i seguenti orari:p. 18:35a. 20:00p. 20:45a. 22:10Grazie a questa nuova frequenza si amplia ulteriormente l’offerta del vettore selezionato nel 2022 per operare’aeroporto “Gino Lisa” di, oltre alla possibilità di programmare voli con andata e ritorno in giornata trae la Lombardia, nell’ottica di fornire alla clientela un servizio sempre più efficiente in termini di orari, frequenze e comodità dei collegamenti. La concentrazione dei voli su Milano, consente, peraltro, comode prosecuzioni su innumerevoli destinazioni internazionali, rappresentando un utile strumento in termini di mobilità e accessibilità aerea.