Lanazione.it - Firenze, alla libreria Alice il nuovo romanzo di Sara Ficocelli

Leggi su Lanazione.it

, 21 novembre 2024 - Sarà presentato sabato 23 novembre alle 18.45il"Niente di male" della giornalista, nell’ambito dell’Eredità delle donne 2024. L’autrice dialogherà con la giornalista Laura Montanari. Il: uno stage in un prestigioso settimanale di Roma porta Anna a lasciare la campagna emiliana dove è cresciuta per inseguire il sogno di diventare giornalista. La vita in redazione si rivela fin da subito frenetica e impegnativa, ma l’incontro con la capitale è esaltante, ricco di suggestioni e promesse. Quando una straordinaria opportunità si profila all’orizzonte, Anna si impegna per cogliere quella che sembra essere la grande occasione della sua vita. Ma la realtà rivelerà presto il suo lato più cinico, costringendola a prendere una decisione.