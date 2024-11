Ferraratoday.it - "Finestrino rotto nell'auto, casi sempre più frequenti. Ora mi sveglio con l'ansia"

Leggi su Ferraratoday.it

"Buongiorno, vorrei segnalare la bella sorpresa trovata ieri mattina (mercoledì 20, ndr) al momento di prendere l'con cui sarei dovuto andare a lavorare. L'era parcheggiata in una zona di passaggio di via Pomposa e abbastanza centrale, non isolata, davanti ad attività commerciali.