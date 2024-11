Secoloditalia.it - Feltri strapazza Landini: “È nemico della gente, qui bisogna lavorare, altro che scioperare”

Leggi su Secoloditalia.it

ha toccato il fondo: non si limita a proclamare uno sciopero ogni tre giorni, danneggiando i cittadini, ma cerca anche di aizzare una specie di sommossa sociale, perché non si sa. Ma quiche”. Parola di Vittorioche dai microfoni di Radio Libertà non le manda a dire al segretario generaleCgil che da giorni si appella alla rivolta sociale in vista dello sciopero generale del 29 novembre. Ormai un mantra per il sindacato rosso che sogna la spallata al governo.: “ha toccato il fondo,”“Adesso se l’è presa pure con il Giubileo”, continua il direttore editoriale del “Giornale”. “Già il solo evento metterà Roma in difficoltà per la quantità enorme di fedeli, se poi ci aggiungi uno sciopero è chiaro che vai non solo contro la Chiesa, ma soprattutto contro la