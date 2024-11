Vanityfair.it - Fefè il Barbiere del Blocco: «Taglio i capelli alle persone per strada e le faccio parlare per tirare fuori il sole che hanno dentro»

Va in giro per i quartieri di Milano e taglia igratis con un intento: scambiare due chiacchiere con chi si sente solo, ha paura o è ai margini. Perché Raffaele Di Donato, in arte Fefé ildel, la solitudine l'ha conosciuta per primo lui e ora vuoleviare quella degli altri