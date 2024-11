Metropolitanmagazine.it - Fabrizio Corona fa outing a tre calciatori famosissimi di serie A: “Sono gay, o bisessuali”

Nell’aprile del 2023aveva già fattoa un giocatore del Bayern Monaco, il 19 ottobre 2023 l’ha fatto anche ad un volto dell’Inter e per non farsi mancare nulla ha anche aggiunto che nella squadra milanese sarebbero quattro inon etero: “Guardate che gay ed etero ciin tutti gli ambienti. Non è che nello sporttutti etero, solo che non vogliono o non posfare coming out. Perché non li fanno parlare? Come mai solo Jakub Jankto si è dichiarato? In Rai ho portato gli audio, le prove dove viene fuori che quattro giocatori dell’Inter famosi lo. La regia però non ha mandato in onda le prove! Evidentemente qualcuno ha chiamato ed è intervenuto“.Secondo, la situazione è aggravata da pressioni provenienti da figure di potere all’interno della Lega e dei club, i quali avrebbero la responsabilità di garantire un ambiente di lavoro sicuro e accogliente per tutti i giocatori, indipendentemente dal loro orientamento sessuale.