F1 Lando Norris | Ferrari andrà forte a Las Vegas poi il Qatar si adatterà meglio a noi

Il lungo weekend di Lassi è aperto per la Formula Uno con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui ha parlato anche. Dopo la terribile batosta di Interlagos, in cui ha visto evaporare la possibilità di giocarsi fino in fondo il titolo iridato con Max Verstappen, il driver britannico vuole rialzare la testa già sulla Strip per aiutare perlomeno la McLaren a difendere la leadership nel Mondiale costruttori. Il team di Woking ha un vantaggio di 36 punti sullae 49 sulla Red Bull.“Quando ho visto la classifica dopo il Brasile è stata dura. Ho capito che non dipendeva più solo da me stesso ed è stato un po’ demoralizzante. In Brasile le cose non sono andate come volevamo ed ora la prima posizione è ancora più difficile. Bisogna però accettarlo ed andare avanti, così va la vita.