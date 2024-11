Inter-news.it - Ex Inter Bolzoni: «Under 23? 2 utilità! Pressioni Lautaro Martinez»

L’exha parlato della futura seconda squadra nerazzurra, ossia l’23. Poi un parere su.SECONDA SQUADRA – A parlare dell’23 ormai in fase di progettazione, l’ex nerazzurro Francesco. L’attuale allenatore della Primavera della Pro Patria ha parlato in questo modo su Sportitalia.it: «Sarebbe importante per l’, intanto colmerebbe il gap tra primavera e prima squadra e poi, avresti più tempo per aspettare giocatori che in quel momento non ti sembra che siano pronti».FATICHE – Ancora, stavolta, sulle difficoltà di questa prima parte di stagione di: «Tante o forse troppe partite, ma soprattutto tantissimeche non agevolano le sue prestazioni, essendo poi un giocatore di qualità ma. Anche con tanta quantità, quando gli viene a mancare un po’ di fisicità, fa fatica».