Fanpage.it - Esce dalla discoteca con un amico, lui la aggredisce in spiaggia: 15enne violentata a Teramo

Leggi su Fanpage.it

Una ragazzina di 15 anni è statada un giovane di 3 anni più grande dopo una serata in. I due avevano appena fatto amicizia ed erano usciti dal locale per una passeggiata sul mare quando lui l'ha aggredita. Si indaga per rintracciare il giovane.