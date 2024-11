Cesenatoday.it - Era un grande appassionato di ciclismo: "Ciao Mauro, chi mi aspetterà al traguardo della Nove Colli?"

Leggi su Cesenatoday.it

Il mondo dellocale e tutta Cesenatico è in lutto per la scomparsa diBattistini. Tanti i messaggi social, tra questi quello del sindaco Matteo Gozzoli: "Battistini era undi, e consigliere storicoFausto Coppi. Aveva unamore per.