Forlitoday.it - Elezioni regionali, l'esperienza di Simona Buda (Lega): "Prendere 600 voti è un attestato di stima e fiducia"

Leggi su Forlitoday.it

"Per essermi affacciata alla politica per la prima volta, aver preso 600per me è stato un grandedie affetto da parte degli elettori"., candidata con laal Consiglio regionale, commenta così l'esito della tornata elettorale che ha visto eletto a.