Arezzonotizie.it - Eduscopio 2024: la rivincita della periferia. La classifica delle scuole superiori di Arezzo

Leggi su Arezzonotizie.it

Lemiglioriprovincia di? Non tutte sono in città anzi, molte si trovano "in". A dirlo sono i dati censiti da.it il portale che ogni anno stila varie classifiche riguardanti proprio le secondarie di secondo grado. Una guida indirizzata ai giovani.