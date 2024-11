Milanotoday.it - Echi del silenzio. mostra personale di cristina sirizzoti

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Associazione culturale infinityArt Presenta “del“.diSirizzotti A cura di Mara Cozzoli Presso ChiAmaMilano, via Laghetto, 2 (MI) 25 novembre-6 dicembre 28 novembre.