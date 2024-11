Salernotoday.it - Eboli, sequestrate tre ville per presunte irregolarità legate al Piano Casa

Leggi su Salernotoday.it

La Procura della Repubblica di Salerno, in collaborazione con i Vigili Urbani di, ha disposto il sequestro di tresituate in località Prato. Il provvedimento, come riporta la Città, è stato firmato dal pubblico ministero Guglielmotti e si inserisce in un’indagine sulle