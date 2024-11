Quicomo.it - È morto Elton Dema l'operaio schiacciato contro il soffitto dal carrello elevatore: aveva 41 anni

Dopo due giorni di agonia al San Gerardo di Monza non ce l'ha fattal'41enne residente a Azzano San Paolo (Bergamo). Lo scorso 18 novembre stava lavorando a Erba in un cantiere in via Fiume, nell'area dell'ex Gasfire. Le dinamiche del tragico incidente sono ancora da chiarire.